Национальный павильон Азербайджана входит в топ-10 самых красивых павильонов на Expo 2025

БАКУ /Trend/ - 13 апреля в японском городе Осака открылась Всемирная выставка Osaka, Kansai Expo 2025 под девизом "Проектирование будущего общества для нашей жизни" (Designing the Future Society for Our Lives).

Как сообщает в четверг Trend, на Expo 2025, которая длится уже несколько дней, представлены разнообразные и красивые павильоны.

В рамках мероприятия состоялось открытие Национального павильона Азербайджана, созданного при организационной поддержке Центра Гейдара Алиева.

Согласно изданию Architecture & Design, павильон Азербайджана вошел в число 11 самых красивых павильонов выставки. Помимо Азербайджана, в число стран с самым красивым павильоном вошли Узбекистан, Бахрейн, Чили, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовская Аравия, Нидерланды, Португалия, Катар, Оман и Чехия.

Отметим, что на выставке Expo 2025 павильон Азербайджана расположен в разделе "Связывая жизни" (Connecting Lives) и посвящен теме "Семь мостов к устойчивому развитию" (Seven bridges for sustainability).

Концепция павильона вдохновлена ​​поэмой "Семь красавиц" великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви. Здесь демонстрируются богатое культурное наследие Азербайджана, приверженность технологическому прогрессу и устойчивому развитию, а также его открытость к диалогу. Потому что посредством диалога и связей можно достичь ясного, гармоничного и устойчивого будущего.

Дизайн фасада трехэтажного павильона создан из сетчатых мотивов, олицетворяющих азербайджанские традиции, искусство и мастерство. Посетители начинают свое путешествие по павильону со знакомства с различными областями, олицетворяемыми каждой из семи красавиц: культурное разнообразие, культурное наследие, традиционное искусство, архитектурные жемчужины, устойчивое развитие, природные ресурсы, спорт и туризм.

В павильоне также установлены три дерева, олицетворяющие Азербайджан и Японию: "Азербайджанское дерево", "Японское дерево" и "Дерево дружбы" - синтез азербайджанского и японского деревьев.

Всего на Expo 2025, площадь которой составляет более 155 гектаров, представлены 165 стран и 7 международных организаций. Ожидается, что до 13 октября Expo 2025 посетят 28 миллионов гостей.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!