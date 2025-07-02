Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

В Лачине проходит Женский форум Организации экономического сотрудничества (ФОТО) (Дополнено)

Политика Материалы 2 июля 2025 09:40 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 09:10)

ЛАЧИН /Trend/ - В Лачине проходит Женский форум Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает в среду сотрудник Trend, командированный в Лачин, мероприятие впервые проходит по инициативе Президента Ильхама Алиева в рамках "Недели ОЭС".

На форуме будут обсуждены расширение возможностей женщин во всех сферах человеческого развития, роль женщин в обеспечении устойчивости к изменению климата, расширение возможностей для девочек и женщин через образование и другие темы.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости