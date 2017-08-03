UNICEF поддержит правительство Азербайджана в создании системы соцзащиты детей – глава представительства (Интервью)

БАКУ /Trend/- Деятельность UNICEF в Азербайджане в основном направлена на то, чтобы все дети страны без ограничения имели доступ к плодам прогресса последних лет, сказал в интервью Trend представитель UNICEF в Азербайджане Эдвард Карвардин (Edward Carwardine).

"В этом направлении уже достигнуты значительные успехи. За последние годы значительно улучшилось качество образования, проведены крупные институциональные реформы, значительно снизилось число детей, живущих в специализированных институтах", - сказал Карвардин.

Одним из важных направлений сотрудничества UNICEF с Азербайджаном, глава представительства организации в стране обозначил сотрудничество с Министерством образования в рамках программы дошкольного образования. Реализация программы началось год назад, и она направлена на детей пятилетнего возраста, суть программы заключается в подготовке детей к школе, отметил глава представительства UNICEF. Крайне важно уделить больше внимания развитию детей дошкольного возраста, и программа подготовки к школе может считаться отличным способом для этого, подчеркнул глава представительства.

"Мы ведем активную работу с Министерством образования Азербайджана по разработке академической программы для классов дошкольной подготовки, а также соответствующей подготовки учителей. Мы также стремимся добиться лучшего понимания среди родителей касательно того, что требуется от них в плане создания ребенку оптимальных условий для развития. Помимо дошкольной подготовки, сюда, безусловно, относится и правильное сбалансированное питание, и благоприятная среда в доме. В настоящее время программа охватывает порядка 50 процентов детей дошкольного возраста", - сказал Карвардин.

Мировой опыт подтверждает насколько важна данная программа, которая помогает детям обучиться навыкам общения с учителями и со своими сверстниками в школе.

Азербайджан и UNICEF достигли определенного прогресса в сфере ювенальной юстиции

"Важным направлением сотрудничества UNICEF с Азербайджаном, где достигнут значительный прогресс, является взаимодействие в сфере ювенальной юстиции (правосудие в отношении несовершеннолетних). Важными этапами в этой программе являются наше сотрудничество с министерствами юстиции и внутренних дел Азербайджана, проведение тренингов для работников правовой сферы – адвокатов, прокуроров, судей по усовершенствованию их знаний и навыков в работе с детьми. Мы должны улучшить эту ситуацию. Поэтому мы работаем с министерством юстиции и МВД в этом направлении, предоставляя специальные программы по подготовке", - сказал Карвардин.

UNICEF также реализует в данный момент пилотную программу с местным НПО, которая предоставляет бесплатную правовую помощь наиболее уязвимым и малообеспеченным семьям. Реализация программы на данном этапе охватила пять районов Азербайджана – Мингячевир, Агджебеди, Габала, Ширван и Шамкир. В рамках ее реализации порядка тысячи детей из этих районов получили бесплатные правовые консультации, но мы хотели бы, чтобы эта программа была распространена на всю страну, сказал глава представительства.

Ситуация с вопросом здоровья матери и ребенка в Азербайджане

Еще одним направлением деятельности UNICEF в Азербайджане является здоровье детей и матери, правильное питание, отметил Карвардин.

У Азербайджана, с его экономическим развитием, большие возможности достичь более высокого уровня и показателей именно в этой сфере, считает представитель UNICEF.

"Мировой опыт говорит о том, что грудное вскармливание – это абсолютно незатратный способ дать ребенку хороший старт в жизни. Ведь только материнское молоко может дать ребенку необходимые антитела, которые помогут ему справиться с болезнями, которым ребенок легко подвержен в первые месяцы жизни. Это также крайне важно для физического и психологического развития ребенка", - сказал глава офиса UNICEF в Баку.

По словам главы офиса, этот вопрос требует особого внимания в Азербайджане.

В новой страновой программе UNICEF в Азербайджане на 2016-2020 годы важное место уделяется повышению осведомленности общества по многим вопросам касательно детей, и вопрос грудного вскармливания занимает в этом перечне одно из ключевых мест, сказал Карвардин.

По словам представителя UNICEF, в этом году около 150 азербайджанских врачей и медработников пройдут тренинги в этой области.

Также немаловажно, увеличить в рационе женщин продукты с содержанием железа, отсутствие которого в организме матерей чревато проблемами для детей грудного возраста.

"Этот вопрос также требует незамедлительного решения: необходимо добиться обогащения продуктов питания железом. Анемия в целом, и железодефицитная анемия в частности, грозит долгосрочным негативным воздействием на здоровье населения. UNICEF предлагает использовать простейший и зарекомендовавший себя способ восполнения в организме недостатка железа – обогащать железом муку", - сказал Карвардин.

UNICEF удалось сломать стереотипы по инклюзивному образованию в Азербайджане

За многие годы тесного сотрудничества UNICEF и Министерства образования Азербайджана удалось добиться того, что дети с инвалидностью были включены в процесс образования в некоторых школах, сказал глава представительства организации в Азербайджане.

"В настоящее время совместно с минобразования мы реализуем в четырех школах Баку пилотный проект по созданию новой системы инклюзивного образования. В рамках проекта мы помогли подготовить преподавательский состав, разработать новую методологию – все для создания благоприятной атмосферы, позволяющей детям с инвалидностью быть частью общего образовательного процесса", - сказал Карвардин.

Глава представительства UNICEF также выразил сожаление по поводу того, что в Азербайджане значительная часть детей с ограниченными возможностями все еще находится вне общей образовательной системы. Однако, пример четырех школ, где уже применяется новая методика, обнадеживает: если удастся продемонстрировать, что ребенок с инвалидностью имеет все шансы на учебу вместе со сверстниками, то это может помочь убедить остальных последовать такому примеру.

По словам представителя UNICEF, педагогам нужна дополнительная поддержка по обучению детей, относящихся к этой категории. "Довольно часто у родителей детей без ограничений возникают вопросы касательно самого процесса совместного обучения. Мы стараемся провести просветительскую работу в этой сфере, объяснить родителям, что дети с ограниченными возможностями не представляют никакой опасности для их детей. Реализуемая нами программа позволила побороть целый ряд стереотипов, и уверен, что программа будет успешно реализована по всей стране", - сказал Карвардин.

По словам представителя UNICEF, идея инклюзивного образования находит все больше и больше поддержки и в правительстве Азербайджана. "Уверен, что общими усилиями нам удастся сделать эту программу доступной для всех детей с ограниченными возможностями", - сказал Карвардин.

UNICEF намерен поддержать правительство Азербайджана в создании системы социальной защиты детей

"Одним из направлений нашей работы является работа с подростками. Ряд исследований показывают, что зачастую причинами, побудившими подростков совершить преступления, является бедность, давление со стороны неблагополучных сверстников. Наша задача заключается в помощи правительству Азербайджана в создании современной системы социальной защиты детей", - сказал Карвардин.

Задача социальных работников – выявлять семьи, которые относятся к категории уязвимых групп населения, и помогать им работать с подростками из таких семей.

Карвардин отметил, что представительство UNICEF тесно работает с Министерством молодежи и спорта Азербайджана. В рамках этого сотрудничества ведется работа над тем, чтобы создать в регионах центры молодежи, и чтобы они были доступными для подростков и детей с ограниченными возможностями.

"Сейчас мы работаем над новой инициативой совместно с министерством молодежи и спорта Азербайджана по предоставлению молодежи пакета услуг в домах молодежи в регионах страны. В домах молодежи им может быть представлена возможность получения профтехнавыков, здесь же будет организован их досуг, будут проводиться занятия спортом и т.д. Процесс подготовки проекта в настоящее время близится к концу, на начальном этапе он будет реализован в двух районах Азербайджана. Мы очень рады, что проект поддерживают разные структуры ООН и правительство Азербайджана", - сказал Карвардин.

Вопрос детей с ограниченными возможностями также всегда был одним из приоритетов для работы UNICEF в Азербайджане, сказал глава представительства организации.

"Мы также пытаемся комплексно подойти к вопросу улучшения социального уровня детей из малоимущих семей. За последние годы Азербайджан добился большого экономического развития, государство уделяет огромное внимание вопросу улучшения социального уровня жизни малообеспеченных слоев населения. Мы постоянно ведем переговоры с нашими коллегами из Министерства труда и социальной защиты населения, о том, как мы можем улучшить систему социальной защиты населения, в частности расширить помощь малоимущим семьям", - отметил Карвардин.

В Азербайджане существует адресная система помощи, но необходимо удостовериться, действительно ли те люди, которые получают эту помощь, в ней нуждаются, сказал представитель UNICEF. "Речь идет не только о финансовой поддержке. В некоторых семьях из этой категории необходимо решать такие проблемы, как трудоустройство, оказание помощи семьям, где имеются дети с инвалидностью, и т.д. Нам необходимо увеличить число социальных работников, которые будут находить такие семьи, и помогут связать их с соответствующими структурами, которые будут заниматься решением их проблем", - сказал Карвардин.

Представительство UNICEF в Азербайджане намерено тесно сотрудничать со всеми госструктурами страны по проекту разработки пакета услуг для уязвимых лиц.

"Сейчас мы ведем переговоры с правительством страны, и я надеюсь, что в начале будущего года начнется реализация этой программы. Важно, чтобы все партнеры работали совместно и слаженно. Важной частью программы является интеграция уязвимых лиц в обществе. В Азербайджане принято достаточно законов, защищающих права лиц, относящихся к уязвимой категории, необходимо осуществлять контроль над исполнением законодательства, необходимо ознакомить людей с их правами", - отметил представитель UNICEF.

По словам Карвардина, в этом вопросе большая ответственность ложится на органы местного управления.

"Я неоднократно встречался с сотрудниками органов Исполнительной власти в районах Азербайджана, и, как правило, меня всегда поражало, насколько эти люди понимают важность решения социальных проблем и готовы работать в этом направлении. Уверен, что общими усилиями нам удастся реализовать важные шаги в этом направлении", - сказал Карвардин.

(Автор: Себа Агаева)