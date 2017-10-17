«Региональный рейтинг QS 2018» - UNEC продвинулся на 30 ступеней

БАКУ /Trend/ - По оценке рейтингового агентства QS, в таблице "Региональный рейтинг QS 2018 среди стран Европы и Центральной Азии", UNEC поднялся на 30 ступеней по сравнению с результатами минувшего года, определившись среди 161-170 лучших университетов региона.

Для информации следует отметить, что в этом регионе действуют 2938 высших учебных заведений. Нынешний показатель в 5,5 процента дает возможность UNEC обосноваться в ряду лучших университетов региона Европы и Центральной Азии. В течение минувшего года UNEC, с учетом набранных баллов в усредненной глобализации приблизил свой перфоманс к 23 процентам.

В минувшем году, определившись на пятом месте среди университетов Азербайджана, UNEC, увеличив баллы по 8 индикаторам, по результатам текущего года поднялся на две ступени и стал наиболее рейтинговым, третьим университетом Азербайджана. А среди специализированных университетов Азербайджана UNEC находится на первом месте.

Таким образом, UNEC среди университетов экономического профиля еще раз подтвердил статус лучшего, четвертого лучшего университета региона.

«Академическая репутация» - UNEC на 100 месте в регионе!

В рейтинге QS наивысший показатель занимает индикатор «Академическая репутация» университетов. Удельный вес этого индикатора в региональном рейтинге составляет 30 процентов. Показатели по индикатору «Академическая репутация» дают возможность высшим учебным заведениям проанализировать существующее состояние своей академической деятельности. В этом случае за основу берутся отзывы по всему миру. В ходе оценки в 2017 году было набрано свыше 70 тысяч отзывов. По индикатору "Академическая репутация" UNEC, набрав 34,1 балла, показал наилучший результат – 100 место.

«Репутация работодателей» – UNEC, улучшив свою позицию в 2 раза, стал 87 в регионе.

В региональном рейтинге QS, индикатор "Репутация" обладает вторым наибольшим удельным весом в 20 процентов среди работодателей. В методологию подсчета индикатора репутации среди работодателей регионального рейтинга QS в нынешнем году внесены изменения. В этом году при подсчете индикатора "Репутация среди работодателей" глобальные и отечественные отзывы уравнены. По указанному индикатору в целом в этом году было собрано свыше 30 тысяч отзывов. Как показатель повышения авторитета UNEC в мировом и отечественном бизнес-кругах, на основе голосования руководителей и представителей различных бизнес-структур в этом году позиция его была улучшена почти вдвое. Так, UNEC с 39,9 баллами (в минувшем году было на уровне 22,2) показал наилучший результат, заняв 87 место в регионе.

По индикатору "Соотношение числа иностранных преподавателей к местным" UNEC, набрав 13,3 балла (в минувшем году - 10,8), показал наилучший результат– 120 место в регионе.