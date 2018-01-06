В воскресенье в Баку будет пасмурно, до 11 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, ночью и утром местами слабый туман, морось, сообщили Trend в субботу в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Порывистый северо-западный ветер днем перейдет в северо-восточный.

На Абшеронском полуострове ночью ожидается 4 - 6, днем 8 -11, в Баку ночью 4 - 6, днем 9 - 11 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится от 770 до 775 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75 – 85, днем 55 - 60 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако ночью и утром местами ожидается дождь, в горных территориях - снег. В отдельных местах туман, западный ветер местами будет сильным.

Ночью от 1 мороза до 4 тепла, днем 7-12 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, днем 5-10 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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