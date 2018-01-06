Бактрансагентство распространило информацию в связи с ДТП в Баку

БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство распространило информацию в связи с ДТП, произошедшем сегодня на Зыхском шоссе в Баку.

В сообщении отмечается, что сегодня примерно в 17:00 на Зыхском шоссе пассажирский автобус, следовавший по маршруту №175, с государственным номерным знаком "99-XM-581" упал в овраг. "На данным момент в связи с проишествием ведется расследование. По предварительной версии, инцидент произошел из-за неосторожности водителя", - отмечает агентство.

Агентство также отмечает, что так как прием водителей на работу согласно действующему законодательству осуществляется со стороны транспортных компаний, то оно не вмешивается в данный процесс. "А это, в свою очередь приводит к тому, что пассажирскими автобусами управляют непрофессиональные водители", - подчеркнуло агентство.

В сообщении госструктуры также говорится, что лица не соблюдающие требования в связи с безопасностью пассажиров, будут отстранены от пассажироперевозок.

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