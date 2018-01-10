В регионах Азербайджана некоторые отели требуют у клиентов свидетельство о браке

БАКУ /Trend/ - Некоторые отели в регионах Азербайджана по-прежнему требуют у клиентов свидетельство о браке.

В Баку подобные случаи уже не встречаются, но несколько отелей в регионах по-прежнему требуют свидетельство о браке как у мужчин, так и у женщин, подающих заявку на совместное проживание, сказал Trend председатель Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) Нахид Багиров.

По его словам, те же самые отели не требуют свидетельства у иностранных клиентов.

"Требование свидетельства о браке в отелях противоречит закону. В случае предоставления клиентом удостоверения личности отель должен принять клиента. Если отель не принимает удостоверение личности, он в первую очередь проявляет неуважение к гражданину Азербайджана и удостоверению личности страны", - сказал Багиров.

Отметив, что такие случаи противоречат Европейской конвенции о правах человека и основных свободах, Багиров сказал, что лица, у которых требуют свидетельство о браке при поселении в отель, должны обращаться в суд для защиты своих прав.

"Раньше с жалобой можно было обратиться в министерство культуры и туризма. В настоящее время невозможно контролировать эту сферу, поскольку лицензия на туристическую деятельность отменена. Поэтому те, кто оказывается в таких ситуациях, могут обращаться только в суд. Каждый гражданин имеет право обратиться в суд для защиты своих прав", - отметил председатель ассоциации.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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