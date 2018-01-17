В Азербайджане обнародованы даты выпускных и вступительных экзаменов

17 января 2018 16:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обнародованы датывыпускных и вступительных экзаменов.

Вступительные экзамены по II и III группам специальностей для поступления в вузы Азербайджана состоятся 13 мая, по I и IV группам специальностей – 20 мая, говорится в сообщении Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ), распространенном в среду.

Первый экзамен по азербайджанскому языку на базе общего среднего (9 лет) и полного среднего (11 лет) образования для абитуриентов, сдающих экзамены на другом языке, будет проведен 22 апреля, второй экзамен – 10 июня.

Первый этап вступительных экзаменов в высшие учебные заведения и магистратуру Национальной академии наук состоится 25 февраля, первый этап экзаменов для поступления в резидентуру состоится 1 апреля.

Электронный испытательный экзамен (по базовым предметам) для желающих поступить в резидентуру состоится 19 и 27 января, первый этап экзаменов для желающих поступить в магистратуру – 4 февраля.

Выпускные экзамены по уровням общего среднего (9 лет) образования будут организованы 4, 11 и 18 марта.

Для выпускников предыдущих лет, желающих поступить в колледжи, а также для лиц, сдающих экзамены экстерном, первый этап экзамена будет организован 8 апреля.

Выпускные экзамены учащихся профессиональных лицеев (11 классов) состоятся 18 марта.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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