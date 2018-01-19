Азербайджан производит оружие нового поколения

19 января 2018 13:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2017 году предприятия министерства оборонной промышленности Азербайджана продолжили целенаправленные работы по производству продукции оборонного назначения, сообщили в пятницу в силовом ведомстве.

Объем производства продукции оборонного и особого назначения вырос на 10 процентов по сравнению с 2016 годом.

Было налажено серийное производство оружия нового поколения - снайперской винтовки «Ялгузаг», минометов и гранатометов различного калибра, дымовых гранат для бронетехники, оптического коллиматорного прицела типа КХР, ручной гранаты F-1, осколочных мин и т.д.

Также на основе приобретенной технологии была завершена разработка и налажено серийное производство стволов четырех наименований для автоматов и пулеметов, различных типов взрывателей для боеприпасов разного калибра.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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