В Excelsior Hotel & Spa Baku состоится специальная развлекательная программа к Дню влюбленных

6 февраля 2018 09:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 14 февраля в ресторане Belveder отеля Excelsior Hotel & Spa Baku состоится специальная развлекательная программа, посвященная Дню влюбленных.

Как говорится в сообщении AtaHolding, распространенном во вторник, в программу входит сопровождение прекрасных мелодий любви, исполняемых оркестром вживую, ужин из различных 4 блюд, включая шампанское и безлимитное вино. Стоимость участия в специальной программе составляет 59 манатов на одного человека. Зарезервировать место можно, позвонив по телефону: 012 496 80 00/ 050 235 35 14 в Excelsior Hotel & Spa Baku.

Excelsior Hotel & Spa Baku, входящий в Группу компаний AtaHolding, функционирует с августа 2005 года. В гостинице Excelsior Hotel & Spa Baku имеются 1 “Imperial”-люкс, 2 “Royal”-люкс, 4 “Crown”-люкс, 45 “Heritage”-делюкс, 9 “Duke”- стандартны номеров, конференц и бизнес-центры, рестораны, оздоровительный центр Aura и пр.

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