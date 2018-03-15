Бакинский международный автовокзал будет работать в усиленном режиме

15 марта 2018 23:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бакинский международный автовокзальный комплекс внес изменения в свой график работы в связи с предстоящим праздником Новруз, говорится в четверг в сообщении автовокзального комплекса.

С 15 по 27 марта Бакинский международный автовокзал будет работать в усиленном режиме. С целью предотвращения в преддверии праздника возможной плотности пассажиропотока и обеспечения ритмичной работы комплекса проводится ряд мероприятий. Отметим, что, если в настоящее время в течение дня отправляются примерно 7-8 тысяч пассажиров 300-340 транспортными средствами, в преддверии праздника планируется перевозка более 16 тысяч пассажиров посредством свыше 600 рейсов.

Пассажирам, которые в праздничные дни поедут в регионы, рекомендуется купить билеты на несколько дней вперед. Билеты можно приобрести в кассах автовокзала и онлайн за 10 дней вперед.

По дополнительным вопросам и предложениям граждане могут обратиться по номеру 012 406 01 58/59.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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