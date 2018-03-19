В Баку состоялось праздненство по случаю Новруз байрамы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В понедельник в Баку состоялось всенародное веселье по случаю Новруз байрамы.

На веселье, организованном на территории Ичеришехер и Приморского бульвара, борцы, артисты пантомимы, скрипачи, зурначи, канатоходцы и фокусники продемонстрировали свое мастерство, а участие артистов детского театра, художественных и исторических персонажей, народных и легендарных героев различных стран, главных персонажей Новруз байрамы Кеса и Кечала создали праздничное настроение у людей, пришедших на веселье.

Trend представляет фото со всенародного веселья по случаю Новруз байрамы.

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