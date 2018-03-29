В Баку презентована книга «Армянская фальсификация. История, построенная на лжи»

БАКУ /Trend/ - В Президентской библиотеке Управления делами Президента Азербайджана в четверг состоялась презентация книга «Армянская фальсификация. История, построенная лжи».

Авторы книги, являющейся новым изданием Центра стратегических исследований (ЦСИ) при Президенте Азербайджана, - завотделом Президентской библиотеки, доктор философии по истории Назим Мустафа, ведущий сотрудник ЦСИ Араз Гурбанов и исследователь Эльшад Алили, научный консультант издания и автор предисловия заместитель завотделом по внешнеполитическим вопросам Администрации Президента, доктор философии по экономике Арасту Габиббейли.

На мероприятии директор Президентской библиотеки Майыл Ахмедов рассказал о попытках фальсификации армянами истории Азербайджана и народов региона, присвоения образцов их культурного и нематериального культурного наследия, о проводимой работе по борьбе с этими явлениями. Директор библиотеки оценил книгу как очередной шаг в сфере борьбы с армянской фальсификацией.

Выступая на мероприятии, Габиббейли подчеркнул, что попытки армян присвоить национально-культурные ценности и историческое наследие различных народов, стремление представить себя древним народом исходят из того, что по прошествии времени они утратили свою этническую принадлежность.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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