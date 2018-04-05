Увеличилось число вызовов, связанных с инсультом - Бакстанция скорой помощи

БАКУ /Trend/ - В прошлом году в Бакинскую городскую станцию скорой и неотложной медицинской помощи поступило более 693 600 общих вызовов. Об этом в четверг сказала заместитель главврача Бакстанции скорой по лечебному делу Ирада Алиева.

Она отметила, что свыше 63 тысяч обратившихся были госпитализированы: «Свыше 83 тысяч вызовов было сделано в связи с детьми, во время которых в клиники были размещены более 12 500 детей. Этот показатель снизился. После того, как были восстановлены ранее действующие на станции педиатрические бригады в прошлом году не было случаев детской смерти при врачах».

Алиева отметила, что за отчетный период число больных, жизнь которых была спасена благодаря реанимационным мерам, было более двух тысяч человек: «Число вызовов в связи с сердечно-сосудистыми заболеваниями составило 150 325, госпитализацией - 12 354; число обратившихся с инфарктом миокарда составило 865, госпитализацией – около 814; число вызовов в связи с инсультом составило 3 728, было госпитализировано 3 311 человек».

В сравнении с прошлым годом число вызовов в связи с инфарктом миокарда уменьшилось, а число вызовов, связанных с инсультом, увеличилось.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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