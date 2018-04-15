На Чемпионате Европы в Баку все отлично организовано – российский гимнаст

15 апреля 2018 22:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ощущения и настрой – хорошие, сказал Trend в воскресенье российский гимнаст Вадим Афанасьев, который завоевал бронзовую медаль Чемпионата Европы по прыжкам на акробатической дорожке.

"Первый раз участвую на соревнованиях в Баку, и могу сказать, что организация Чемпионата Европы очень хорошая, мне понравилось абсолютно все. Все проведено на высоком уровне, все просто отлично", - отметил Афанасьев.

По словам российского гимнаста, болельщики в Баку своей поддержкой помогали настроиться на удачное выступление.

В воскресенье в Баку в Национальной арене гимнастики завершился последний день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

В XXVI Чемпионате Европы приняли участие в общей сложности 420 гимнастов из 25 стран. Турнир, который продлился четыре дня в арене, ставшей родной для многих гимнастов, объединил в себе четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.

(Автор: Джани Бабаева)

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