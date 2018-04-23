Азербайджанские гимнастки выиграли бронзу AGF Junior Trophy в командном зачете (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Первая сборная Азербайджана в составе гимнасток Дарьи Фаршбафшахрияри и Арзу Джалиловой в понедельник выиграла бронзовую медаль международного турнира по художественной гимнастике AGF Junior Trophy, проходящего в Баку.

По итогам выступлений гимнастки набрали 89,250 балла.

Первое место заняла сборная России в составе Лалы Крамаренко, Дарьи Трубниковой и Анастасии Сергеевой, набравшая 100,900 балла, а второе место - Анна Каменщикова и Яна Стрига из Беларуси с результатом 93,300 балла.

Медали победителям вручили член исполнительного комитета Федерации гимнастики Азербайджана Мариана Василева, спортивный менеджер Федерации Азер Новрузов и директор спортивного клуба "Оджаг Спорт" Сурхай Гараев.

Также состоялось вручение специально учрежденного приза Федерации гимнастики Азербайджана AGF Trophy за высокий балл по исполнению. Приз получила азербайджанская гимнастка Арзу Джалилова, а награду ей вручила генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде.

(Автор: Анвар Мамедов)

Твиттер: @Anvar_Mammadov

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