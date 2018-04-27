В Баку прошла церемония открытия Кубка мира по художественной гимнастике (ФОТО)

27 апреля 2018 18:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики состоялась церемония открытия Кубка мира по художественной гимнастике.

Основная тема церемонии открытия была посвящена взаимодействию четырех стихий - воды, земли, огня и воздуха, сыгравших важную роль в создании человечества.

Эти стихии, которые являлись темой многих повествований, созданных с древних времен до сегодняшнего дня, были представлены зрителям в исполнении гимнастов в соответствии с новыми веяниями. Вдохновившись философскими идеями, режиссеры композиции оригинальным образом продемонстрировали значение этих жизненно важных стихий не только в образовании Земли, но и в спорте.

Гармония современных световых эффектов, отражений на большом мониторе и динамичной музыки превратилась в грандиозное шоу.

Как всегда, в представлении приняли участие члены и хореографы национальных сборных команд по всем видам гимнастики.

Фоторепортаж Trend с церемонии открытия.

(Автор: Анвар Мамедов. Фото: Заур Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Условия для гимнастов в Баку просто великолепные - польская гимнастка
Общество 17:48
Работа Федерации гимнастики Азербайджана достойна благодарности - испанская гимнастка
Общество 16:51
Соревнования Кубка мира по художественной гимнастике в Баку проходят очень интересно – зрительница
Общество 16:39
Выступать в Баку - одно удовольствие - грузинская гимнастка
Общество 16:28
Зрительница об организации Кубка мира: благодарна Федерации гимнастики Азербайджана
Общество 16:22
Уровень организации Кубка мира в Баку очень высок - итальянская гимнастка
Бизнес 15:54
Организация Кубка мира в Баку оставляет потрясающие впечатления - новозеландская гимнастка
Общество 15:26
Лучшие моменты c Кубка мира по художественной гимнастике в Баку (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Общество 15:17
Эмоции меня просто переполняют - азербайджанская гимнастка
Общество 14:34
Кубок мира по художественной гимнастике в Баку организован достойно – зрительница
Общество 14:27
Желаю азербайджанским гимнасткам достигнуть больших высот – зрительница
Общество 13:53
Национальная арена гимнастики в Баку просто великолепна - финская гимнастка
Общество 13:49
В Баку стартовал Кубок мира по художественной гимнастике (ФОТО)
Общество 12:25
Маскот Гур-Гур снова в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 26 апреля 12:28
Жду качественных выступлений от гимнасток - главный тренер сборной Азербайджана
Общество 26 апреля 11:26
Церемония открытия Кубка мира по художественной гимнастике в Баку обещает быть динамичной - Мариана Василева
Общество 25 апреля 17:56
В Баку состоялись гала-концерт и церемония закрытия Кубка мира по художественной гимнастике
Общество 30 апреля 2017 20:27
В Баку прошла церемония награждения победителей финалов Кубка мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях (ФОТО)
Общество 30 апреля 2017 20:03