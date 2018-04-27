В Баку прошла церемония открытия Кубка мира по художественной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики состоялась церемония открытия Кубка мира по художественной гимнастике.
Основная тема церемонии открытия была посвящена взаимодействию четырех стихий - воды, земли, огня и воздуха, сыгравших важную роль в создании человечества.
Эти стихии, которые являлись темой многих повествований, созданных с древних времен до сегодняшнего дня, были представлены зрителям в исполнении гимнастов в соответствии с новыми веяниями. Вдохновившись философскими идеями, режиссеры композиции оригинальным образом продемонстрировали значение этих жизненно важных стихий не только в образовании Земли, но и в спорте.
Гармония современных световых эффектов, отражений на большом мониторе и динамичной музыки превратилась в грандиозное шоу.
Как всегда, в представлении приняли участие члены и хореографы национальных сборных команд по всем видам гимнастики.
Фоторепортаж Trend с церемонии открытия.
(Автор: Анвар Мамедов. Фото: Заур Мустафаев)
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.