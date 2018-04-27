Пилот Red Bull Racing показал лучший результат на второй сессии свободных заездов Формулы 1

БАКУ /Trend/ - Гонщик команды Red Bull Racing Даниэль Риккардо показал лучший результат по итогам второй сессии свободных заездов пилотов Формулы 1 в рамках Гран-при Азербайджана.

Результат Риккардо - 1:42.795. Следом за ним следует пилот Ferrari Кими Райкконен (1:42.864). Замыкает тройку другой пилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен (1:42.911).

В предыдущей сессии Риккардо показал второй лучший результат - 1:44.277.

На первой сессии сегодня лучший результат показал пилот команды Mercedes AMG Petronas Валттери Боттас - 1:44.242. Гонщик Force India Серхио Перес занял третье место 1:45.075.

Сегодня в Баку стартовал четвертый этап чемпионата мира-2018 Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

Протяженность гоночной трассы, на которой за первенство борются команды, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.

Самый широкий участок трека составляет 13 метров, а самый узкий вокруг Ичеришехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Старт и финиш - площадь «Азадлыг». Здесь также установлены боксы и пит-лейны «клуба Паддока».

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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