Продлена регистрация на участие в «Бакинском марафоне-2018»

5 мая 2018 15:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Регистрация на «Бакинский марафон-2018», который пройдет 13 мая по инициативе Фонда Гейдара Алиева, продлена до 12 мая, говорится в сообщении Фонда, распространенном в субботу.

Каждый в возрасте старше 16 лет, кто хочет участвовать в марафоне, может до 14:00 12 мая обратиться в пункты регистрации или на официальный сайт марафона (www.baku.marathon.az).

Пункты регистрации: в торговых центрах Баку 28 Mal, Gənclik Mall, Port Baku Mall.

При регистрации необходимо заполнить форму регистрации, представить копию удостоверения личности (студенты - также копию студенческого билета) и оплатить установленную для участия сумму.

Сумма оплаты для физических лиц, желающих принять участие в соревновании, составляет 20 манатов, участвующие от компаний (от каждой компании должно быть не менее пяти участников) должны внести 100 манатов за каждого участника.

Поскольку участие студентов в полумарафоне будет оплачено Фондом Гейдара Алиева, студенты при регистрации оплату вносить не будут.

Средства, собранные в ходе «Бакинского марафона-2018», будут направлены на проект Фонда Гейдара Алиева, связанный с детьми, лишенными родительской опеки.

Среди почетных участников марафона, который будет проведен 13 мая, вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, а также другие известные личности.

Эксклюзивным партнером проекта «Бакинский марафон-2018», нацеленного на поддержку развития спорта в Азербайджане, пропаганду здорового образа жизни, объединение людей во имя благородной цели, является компания Azercell Telekom.

Марафон будет организован при поддержке Управления Приморского Бакинского бульвара и Бакинского Олимпийского стадиона.

Проект будет реализован компанией Sport Marketing Group (SMG).

«Бакинский марафон-2018» протяженностью 21 километр стартует с Площади Государственного флага и завершится у Бакинского Олимпийского стадиона.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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