Состоятся переговоры о дате очередного Гран При Азербайджана Формула 1 – Нигяр Арпадараи

БАКУ /Trend/ - Запланированы переговоры с руководством Формулы 1, с целью определения даты проведения очередного Гран При Азербайджана Формула 1, сказала в пятницу Trend директор по вопросам маркетинга и связям с общественностью Операционного комитета Baku City Circuit (ВСС) Нигяр Арпадараи.

«Мы хотим, чтобы гонки были проведены в июне, но точное решение пока не принято. Известно только то, что в будущем году обязательно состоится Гран При Азербайджана, просто точная дата пока неизвестна, она будет установлена по итогам переговоров», - сказала Арпадараи.

Директор добавила, что в связи со 100-летием АДР в этом году Гран При был проведен в апреле. «Чтобы не препятствовать другим мероприятиям мы предложили, чтобы в этом году Формула 1 прошла в апреле, но хотим, чтобы в будущем году гонки состоялись в июне», - отметила Арпадараи.

Отметим, что 27-29 апреля в Баку состоялись соревнования Гран При Азербайджана Формула 1, на которых победил пилот команды "Mercedes" Льюис Хэмилтон.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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