В Азербайджане ужесточается учет по налогообложению представителей шоу-бизнеса - замминистра

28 июня 2018 11:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время планируется осуществление серьезных мер по вопросу учета в сфере налогообложения, в том числе и касательно представителей шоу-бизнеса.

Об этом в четверг сказал Trend заместитель министра по налогам Сахиб Алекперов.

«Естественно, что эти меры коснутся и певцов, поскольку они тоже налогоплательщики. Азербайджанские певцы в недостаточной степени платят налоги, и в этой сфере всегда бывают недовольства», - сказал Алекперов.

Он отметил, что этот вопрос всегда на повестке дня.

«Певцы, как и другие налогоплательщики, должны платить налоги в государственный бюджет», - сказал замминистра.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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