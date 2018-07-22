От «Экинчи» до наших дней: 143 года азербайджанской прессе

БАКУ /Trend/- Со дня издания первой азербайджанской газеты 22 июля 1875 года прошло уже 143 года. «Экинчи» стала не только первой газетой, издававшейся на азербайджанском языке, но и первой тюркоязычной газетой на территории Российской империи в целом. Основателю газеты, Гасан-беку Зардаби, пришлось бороться с колоссальным сопротивлением как царских чиновников, так и определённых кругов внутри Азербайджана. И всё во имя поставленной им перед собой цели: просвещения народа и пропаганды идеи национального единства.

И хотя газета была закрыта царскими чиновниками в 1877 году, просуществовав всего два года, она фактически заложила основу формирования национальной прессы и возрождению самого понятия народности. Вслед за «Экинчи» свет увидели газеты «Зия» и «Кешкюль». Спустя некоторое время и они были закрыты под давлением царской цензуры, однако именно на страницах «Кешкюль» впервые было использовано выражение «азербайджанская нация». Это выражение имело очень большое значение, так как русские называли всех азербайджанцев просто «мусульманами» или же «татарами», что задерживало осознание населением своей национальной принадлежности.

Между тем, во время первого периода руководства Азербайджаном общенациональным лидером Гейдаром Алиевым – в 1978 году азербайджанский язык был объявлен государственным языком, что придало мощный импульс развитию национальных медиа в тот период.

Прошло много лет. У страны появилось собственное руководство в лице общенационального лидера Гейдара Алиева, который говорил буквально следующее: «Я хочу, чтобы наша дружба с журналистами длилась вечно. Знайте, я всегда любил журналистов». Пресса уже перестала находиться где-то на задворках общества и рассматриваться властями как потенциальная угроза.

С возвращением Гейдара Алиева в 1993 году к власти открылась новая страница в азербайджанской прессе.

6 августа 1998 года указом общенационального лидера Гейдара Алиева в стране была упразднена цензура, что стало началом нового витка в развитии азербайджанских СМИ. В 1999 году был принят закон «О средствах массовой информации», упростивший процесс создания новых органов печати в стране.

В 2000-2001 годах была утверждена «Программа мероприятий для улучшения материально-технических условий средств массовой информации».

В 2000 году общенациональный лидер Гейдар Алиев подписал указ, сыгравший решающую роль в праздновании юбилеев национальной печати. Все эти предпринятые меры имели такое же важное значение, как и заслуги Гасан бека Зардаби в создании азербайджанской национальной печати. Именно благодаря вниманию и заботе о развитии азербайджанских СМИ, в 2002 году Гейдар Алиев был удостоен премии «Друг журналистов», учрежденной Комитетом защиты журналистов Азербайджана «Рух».

А уже 15 марта 2003 года был проведён Первый съезд журналистов Азербайджана, на котором впервые на постсоветском пространстве был создан Совет прессы, выполняющий функцию саморегулирующего органа печати. Все эти шаги заметно ускорили развитие азербайджанских СМИ и внесли существенный влад в формирование авторитета азербайджанской прессы.

Сегодня в Азербайджане функционируют десятки и сотни средств массовой информации, освещающих всевозможные сферы жизни общества, и ориентрированные на различные группы населения. СМИ уже не привязаны к печати. Можно даже с уверенностью сказать, что азербайджанские СМИ успешно завершили процесс цифровой трансформации, и на данный момент большинство наиболее крупных изданий и новостных порталов находят своего читателя именно посредством интернета.

Решающую роль в стремительном развитии СМИ в Азербайджане сыграла оказываемая руководством страны всесторонняя поддержка. Десять лет назад, 31 июля 2008 года, распоряжением Президента Ильхама Алиева была утверждена «Концепция государственной поддержки развития СМИ Азербайджанской Республики». А уже 3 апреля 2009 года был создан Фонд государственной поддержки развития средств массовой информации при Президенте, ознаменовавший собой новый этап в развитии свободной прессы, укреплении материально-технической базы СМИ, и в сфере улучшения социально-экономического состояния журналистов в стране.

За более чем 9-летний период деятельности государство выделило Фонду на развитие печати свыше 35 миллионов манатов. Предпринимаемые Президентом Ильхамом Алиевым шаги, направленные на устранение социальных проблем журналистов, улучшение их жилищно-бытовых условий, также приносят свои плоды. В июле 2017 года уже состоялась церемония закладки фундамента третьего здания для журналистов.

Нельзя забывать и об отмене налога на добавленную стоимость и таможенной пошлины на продукцию средств массовой информации, списание долгов газет издательству «Азербайджан» за счет государственных средств и т.д.

Рост экономических возможностей Азербайджанского государства превратил государственную заботу о медиа в системную, долгосрочную стратегию.

Таким образом, если на первых этапах своего зарождения азербайджанская пресса сталкивалась с сопротивлением со стороны определённых кругов, то сегодня с уверенностью можно сказать, что в стране под руководством Президента Ильхама Алиева средствам массовой информации уделяется особое внимание и создаются всяческие условия для полноценного развития. Именно благодаря этому азербайджанские СМИ успешно идут в ногу со временем и занимают достойное место в мировом информационном поле, освещая не только местные новости, но и события международного масштаба.

Как отметил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в прошлом году на церемонии распределения квартир по случаю Дня национальной печати в очередном здании, построенном для журналистов, сегодня азербайджанская журналистика должна быть свободной от внешнего влияния и служить национальным идеям.

«Азербайджан постепенно становится сильнее, растет его роль не только в регионе, но и в мире. Без нашего участия и согласия в регионе не может быть реализован ни один проект, политическая, экономическая и любая другая инициатива. Мы проводим независимую политику. Поэтому ни одна сторонняя сила не может повлиять на нашу политику. Но поскольку Азербайджан является более важной страной, попытки оказать на нас влияние тоже растут. Они проявляются в новых формах. Повлиять на политическую власть невозможно. То есть становится больше попыток повлиять на общественное мнение, общественную мысль. Как это сделать? Через журналистику», — отмечал Президент страны.

Именно поэтому, как подчёркивал Президент Ильхам Алиев, азербайджанская журналистика должна быть патриотичной и ставить во главу угла интересы Азербайджана, с чем она успешно справляется все эти годы.

От имени информагентства Trend поздравляем всех наших коллег, желаем им всяческих творческих успехов, и пусть азербайджанские СМИ продолжают дело Гасан-бека Зардаби, внося неоценимый вклад в укрепление идей национального единства!

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.