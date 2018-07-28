В рамках Международного музыкального фестиваля «Жара» в парке Центра Гейдара Алиева состоялся концерт (ФОТО)

28 июля 2018 23:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Международный музыкальный фестиваль «Жара» продолжается интересными концертными программами.

28 июля в рамках фестиваля в парке Центра Гейдара Алиева состоялся концерт, организованный российским каналом Муз-ТВ.

В концерте наряду с известными российскими звездами участвовали и местные исполнители. Представленные в концертной программе интересные номера подарили жителям и гостям столицы поистине праздничное настроение.

Культура, музыка сближают народы, пропагандируют мир, любовь и прекрасные чувства между людьми. Организация таких мероприятий является наглядным показателем широкомасштабного сотрудничества между Азербайджаном и Россией в культурной сфере. Совместные проекты и развитие взаимных связей в области культуры способствуют тому, чтобы наши народы лучше узнали друг друга.

Напомним, что организаторами фестиваля «Жара» являются певец и композитор, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов, заслуженный артист России Григорий Лепс, учредитель «Русского радио» и премии «Золотой граммофон» Сергей Кожевников.

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