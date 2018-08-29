В 80 домах Лянкяранского района появились трещины

29 августа 2018 19:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате недавнего землетрясения в южном регионе Азербайджана, приблизительно в 80 домах Лянкяранского района появились трещины.

Об этом в среду сказал Trend первый заместитель главы Исполнительной власти города Лянкяран, председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям Мохуббат Бабаев.

Бабаев сказал, что в связи с этим вопросом состоялось заседание комиссии.

"Уже поступило около 80 обращений от граждан и в настоящий момент продолжают поступать новые обращения. Члены комиссии на основе обращений провели осмотр домов и определили уровень трещин в домах. В связи с этим был составлен акт и направлен в соответствующие структуры", - добавил председатель комиссии.

Бабаев отметил, что трещины также образовались в некоторых домах на окраинах города Лянкяран.

"Трещины, в основном, образовались в домах расположенных в селах Рво, Шову, Ашла, поселке Истису и в некоторых местах города Лянкяран", - сказал первый замглавы ИВ.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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