БАКУ /Trend/ - В результате недавнего землетрясения в южном регионе Азербайджана, приблизительно в 80 домах Лянкяранского района появились трещины.
Об этом в среду сказал Trend первый заместитель главы Исполнительной власти города Лянкяран, председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям Мохуббат Бабаев.
Бабаев сказал, что в связи с этим вопросом состоялось заседание комиссии.
"Уже поступило около 80 обращений от граждан и в настоящий момент продолжают поступать новые обращения. Члены комиссии на основе обращений провели осмотр домов и определили уровень трещин в домах. В связи с этим был составлен акт и направлен в соответствующие структуры", - добавил председатель комиссии.
Бабаев отметил, что трещины также образовались в некоторых домах на окраинах города Лянкяран.
"Трещины, в основном, образовались в домах расположенных в селах Рво, Шову, Ашла, поселке Истису и в некоторых местах города Лянкяран", - сказал первый замглавы ИВ.
(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)
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