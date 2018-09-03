Начались совместные летно-тактические учения ВС Азербайджана и Турции «Сокол ТурАз - 2018» (ФОТО/ВИДЕО)

3 сентября 2018 20:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно годовому плану военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, в городе Конья начались совместные летно-тактические учения с участием военно-воздушных сил двух стран, говорится в понедельник в сообщении минобороны Азербайджана.

Основной целью проводимых учений является достижение взаимодействия военно-воздушных сил двух стран с проведением обмена опытом между Вооруженными Силами Азербайджана и Турции.

На авиабазе в городе Конья состоялась торжественная встреча участвующих в учениях двух истребителей МиГ-29, трех штурмовиков Су-25 и личного состава Военно-воздушных сил Азербайджана.

Выступавшие на церемонии встречи пожелали успехов каждому участнику летно-тактических учений, после чего состоялся обряд жертвоприношения.

Учения продлятся до 14 сентября.

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