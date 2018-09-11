В Азербайджане "День знаний" не будет отмечаться 17 сентября

БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана внесло ясность в вызвавший недопонимание у родителей вопрос, относительно проведении «Дня знаний» 15 или 17 сентября для учеников первых классов школ с пятидневной учебной неделей.

Как сообщил во вторник Trend заведующий сектором по связям с общественностью министерства образования Джасарат Валехов, «День знаний» не должен отмечаться в школах 17 сентября.

По словам завсектора, согласно приказу министра образования Джейхуна Байрамова, «День знаний» должен проводиться во всех средних школах с участием представителей общественности, бывших выпускников, участников войны и ветеранов труда, известных деятелей образования и искусства.

Валехов добавил, что в связи с тем, что 15 сентября приходится на субботу, учащиеся школ с пятидневной учебной неделей, в частности ученики первых классов школ могут прийти в этот день и встретиться со своими учителями, ознакомиться с классными комнатами, расписанием уроков.

Валехов также отметил, что первый учебный день в этих школах начнется 17 сентября.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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