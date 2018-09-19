Завтра в Баку преимущественно без осадков, до 27 тепла

19 сентября 2018 14:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В четверг в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, ветер северный, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в среду.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 17-20, днем - 24-28 градуса тепла, в Баку ночью - 18-20, днем - 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы, и составит 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80, днем 40-45 процентов.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди. Ночью в отдельных восточных районах прогнозируются ливневые дожди. Днем в большинстве районов преимущественно без осадков. Слабый восточный ветер.

Ночью 16-20, днем 26-31, в горах ночью 7-12, днем 15-20 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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