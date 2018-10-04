Завтра в горах Азербайджана прогнозируется снег

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается нестабильная погода, будет дуть сильный северо-западный ветер, местами ожидается дождь, возможны грозы, прогнозируются аномальные перепады температуры воздуха, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в четверг.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 18-20, днем - 16-18 градусов тепла, вечером 14 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 до 769 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 80-90 процентов.

В районах Азербайджана в течение дня в отдельных местах временами ожидаются грозовые дожди, в отдельных местах ливни с переходом вечером в снег в горах. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью 15-20, днем 23-28, в горах ночью 6-11, днем 11-15 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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