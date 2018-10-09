Мобильная железнодорожная клиника Наццентра офтальмологии проведет обследования в Шекинском районе

9 октября 2018 18:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Мобильная железнодорожная клиника Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой регулярно проводит гуманитарные акции по обследованию и лечению граждан в различных регионах Азербайджана и районах столицы.

Основная цель акций - помощь в решении проблем со здоровьем пациентов, а также проведение мониторинга глазных заболеваний для своевременного их предотвращения.

Очередная гуманитарная акция центра состоится 11-12 октября в Шекинском районе и будет приурочена к Всемирному дню зрения. Мобильная клиника НЦО проведет офтальмологическое обследование населения, а также будут проведены операции нуждающимся, сказала во вторник Trend глава научно-организационного отделения центра Язгюль Абдыева.

Также мобильная железнодорожная клиника НЦО продолжит акцию во всех регионах, расположенных вдоль железных дорог страны, а также будет функционировать на грузино-азербайджанской границе.

Отметим, что оснащенная самым современным медицинским оборудованием выездная клиника врачей Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой была создана в 2005 году.

Медицинские акции, осуществляемые мобильной клиникой в городах и районах Азербайджана, носят регулярный характер и являются составной частью проектов, реализуемых под руководством Президента Ильхама Алиева в области здравоохранения.

Отметим, что в течение дня бригада медиков выездной клиники может проводить 300 обследований и 30 операций.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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