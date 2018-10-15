Ситуация в Бадамдарской оползневой зоне остается напряженной

БАКУ /Trend/ - Согласно результатам мониторинга оползневой зоны в поселке Бадамдар в Баку, ситуация на участке остается напряженной.

Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении штаба, созданного министерством экологии и природных ресурсов.

На гипсовых маяках, установленных на заборы в верхней части оползневой зоны, не наблюдаются изменения.

Отметим, что в 12 октября днем на Баиловском склоне у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с «20-м участком», активизировался оползень.

В результате на дороге было ограничено движение транспорта, и жители восьми частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар были предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.

Ранее глава пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев сообщил Trend, что в некоторые места посёлках подача электроэнергии была приостановлена, что будет сделано и в случае угрозы в других зонах.

В свою очередь, глава пресс-службы ПО «Азеригаз» Ибрагим Кербалаев накануне сказал Trend, что также приостановлена подача газа в 11 частных домах, расположенных на участке.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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