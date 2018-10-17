В оползневой зоне в Баку сохраняется активность - минэкологии

17 октября 2018 23:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В оползневой зоне в бакинском поселке Бадамдар сохраняется активность.

Как говорится в среду в сообщении штаба, созданного министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана, согласно результатам мониторинга и наблюдений оползневой зоны на 21:00, активность на участке продолжается.

"На краях почвы оползневой массы наблюдаются трещины. Временами происходят обвалы", - говорится в сообщении.

Отметим, что дождь, который начался накануне вечером, увеличил активность в Бадамдарской оползневой зоне в Сабаильском районе Баку. Дождь привел в движение отяжелевшие от воды массы грунта. Ожидается, что из-за дождей обвалы продолжатся.

Кроме этого, на Бухтинской улице в поселке Баилово Сабаильского района Баку в пределах зоны риска вновь произошел оползень. В результате оползня полностью разрушен дом №9. На стенах близлежащих домов образовались трещины.

Отметим, что 12 октября днем на Баиловском склоне у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с «20-м участком», активизировался оползень.

В результате на дороге было ограничено движение транспорта, и жители частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар были предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.

Ранее глава пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев сообщил Trend, что в некоторых местах посёлка подача электроэнергии приостановлена, что будет сделано в случае необходимости и на других участках.

В свою очередь, глава пресс-службы ПО «Азеригаз» Ибрагим Кербалаев сказал Trend, что приостановлена подача газа в 11 частных домов, расположенных на участке.

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