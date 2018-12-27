Bank Respublika выполнил новогодние пожелания детей школы-интерната (ФОТО)

27 декабря 2018 16:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Коллектив Bank Respublika, реализовавший в этом году многочисленные социальные проекты, совместно с благотворительной организацией “Güvən”, воплотил новогодние мечты детей из интегрированной общеобразовательной школы-интерната имени В. Ибрагимова, которая находится в Лерике, организовав для них праздничное веселье, сообщает в четверг Trend со ссылкой на банк.

На праздничном веселье дети пели задорные песенки и читали стихи вместе с главными персонажами новогодних праздников - с Дедом Морозом и Снегурочкой.

На празднике сотрудники банка создали по-настоящему праздничное настроение примерно для 150 детей, лишенных родительской опеки и из малообеспеченных семей, поздравили их с праздником и подарили воспитанникам школы интерната праздничные подарки.

Как сообщили из банка, в будущем году банк продолжит реализовывать подобные социальные акции и проекты.

Более подробную информацию о вкладах можно получить на официальном сайте, странице банка в Facebook банка или по номеру 144.

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