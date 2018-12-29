Бакинский метрополитен порадовал детей по случаю Нового года (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - ЗАО «Бакинский метрополитен» традиционно представило пассажирам по случаю отмечаемого 31 декабря Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года специальные проекты, сообщает в субботу Trend со ссылкой на ЗАО.

В прибывшем на станцию «Ичеришехер» поезде, к которому был прикреплен ретро-вагон, украшенный новогодней атрибутикой, царила праздничная атмосфера. Главные персонажи новогоднего праздника – Дед Мороз и Снегурочка пришли на встречу с маленькими пассажирами. Дети с большой радостью встретили любимых персонажей. Дед Мороз поздравил детей и их родителей, а также других пассажиров с праздником. Дед Мороз и Снегурочка вручили маленьким пассажирам подарки.

Напомним, что с 30 декабря по 2 января в вестибюлях четырех станций метро – "Ичеришехер", "Сахил", "28 Мая" и "Эльмляр Академиясы" будут организованы концерты.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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