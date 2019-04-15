Завтра в Баку будет до 19 градусов тепла

15 апреля 2019 13:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Местами туман, юго-восточный ветер вечером сменится северо-западным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 9-13, днем - 15-19 градусов тепла, в Баку ночью - 11-13, днем - 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 760 до 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80 процентов, днем – 50-55 процентов.

В районах Азербайджана, начиная с северных и западных районов, временами ожидаются грозовые дожди, местами сильные, возможен град. Ночью и утром местами туман, западный ветер временами будет усиливаться.

Ночью - 8-13, днем - 20-25, в горах ночью - 3-8, днем - 9-14 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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