На двух дорожных развязках в Баку меняются направления движения (ФОТО)

16 апреля 2019 09:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку начались работы по совершенствованию дорожной инфраструктуры в районе территорий, известных как круг 4-го микрорайона и Баладжарский круг, сообщает Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

С целью беспрепятственного движения транспортных средств, въезжающих сюда и желающих развернуться с ул. Джавадхана (от ст. метро «Аджеми») и 20 Января, на дорожной развязке планируется создать разворот. А для транспортных средств, движущихся по направлению к дорожной развязке по ул. Гусейна Сеидзаде и Мир Джалала с последующим выездом на просп. Зии Буниятова, будет организовано движение прямо, не въезжая на круг.

На пересечении улиц Джавадхана и Гусейна Сеидзаде будет построен разделительный «островок». На ул. Гусейна Сеидзаде (от ул. Эльдара Бабаева) будет организовано движение направо в направлении круга, а для транспортных средств, желающих выехать на ул. Джавадхана, будет создана дополнительная полоса.

Меняются параметры и Баладжарского круга, переносятся автобусные остановки. Движение на круге и на пересечении улиц Натаван и Рашида Исмайлова будут регулировать светофоры. Также планируется создать регулируемые пешеходные переходы.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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