В национальных парках Азербайджана пройдет "день открытых дверей" (ФОТО)

19 апреля 2019 13:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во всех национальных парках Азербайджана 20-21 апреля пройдет "день открытых дверей", сообщила в пятницу Trend глава пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

Мероприятие приурочено к акции «Марш национальных парков», которая пройдет 19-24 апреля.

По ее словам, в эти дни посетители смогут бесплатно посетить Абшеронский, Алтыагаджский, Ширванский, Акгельский, Гекгельский, Шахдагский, Гирканский, Зангезурский, Гызылагаджский и Самур-Яламинский национальные парки.

Отметим, что в Азербайджане действуют 10 национальных парков.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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