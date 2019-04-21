Азербайджанская команда завоевала "серебро" на AGF Junior Trophy в групповых упражнениях пятью лентами

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская команда заняла второе место на II Международном турнире по художественной гимнастике AGF Junior Trophy в групповых упражнениях пятью лентами, сообщает Trend. Команда Азербайджана набрала в финале 18.350 баллов.

В команду Азербайджана входят гимнастки Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Сельджан Гаджизаде, Милана Акберова и Фарида Сафиярзаде.

На первом месте команда Беларуси (20.450 баллов), на третьем команда Италии (17.050 баллов).

II Международный турнир по художественной гимнастике AGF Junior Trophy проходит в Баку 20-21 апреля в Национальной арене гимнастики. В Международном турнире принимают участие около 130 юниорок из 20 стран мира. Согласно правилам Международной федерации гимнастики (FIG) в соревнованиях участвуют гимнастки 2004-2006 годов рождения.

(Автор: Джани Бабаева)

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