В Азербайджане выплата единовременной материальной помощи ветеранам ВОВ завершится до 5 мая

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения приступило к исполнению распоряжения Президента Ильхама Алиева «О предоставлении единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов, вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу», сказал в четверг Trend глава пресс-службы министерства Фазиль Талыбов.

По его словам, процесс завершится до 5 мая.

«Распоряжение коснется более 9300 граждан. Более 400 из них – это участники Второй мировой войны 1941-1945 годов, каждому из которых будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 1000 манатов. Остальные - вдовы погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лица, награжденные орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, работники специальных формирований, выполнявших поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов, лица, награжденные соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону Ленинграда, а также участники блокады Ленинграда. Согласно распоряжению, каждый из них получит помощь в размере 500 манатов. Единовременная материальная помощь будет переведена на банковские счеты вышеуказанных лиц», - сказал Талыбов.

Пресс-секретарь минтруда добавил, что единовременная выплата не касается детей бойцов, участвовавших во Второй мировой войны 1941-1945 годов, погибших или скончавшихся после нее.

Отметим, что распоряжением из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана выделены пять миллионов манатов.

(Автор: Айшам Рустамова. Текст: Кямаля Сеидова)

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