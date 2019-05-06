Начался тестовый экзамен по замещению вакантных должностей в школы Баку (ФОТО)

6 мая 2019 18:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня стартовал второй тур (тестовый экзамен) конкурса по приему на должности замдиректора по учебно-воспитательной части, замдиректора по воспитательным работам (организатор), руководителя допризывной подготовки молодежи, психолога, руководителя организации детского объединения, лаборанта и библиотекаря в общеобразовательные учебные заведения Баку, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Управление образования по городу Баку.

К экзамену, проведенному в бакинской городской школе-лицее №220, были привлечены кандидаты на должность лаборанта. В тестовом экзамене по приему на должность лаборанта приняли участие 570 кандидатов.

Приемный экзамен по приему на должность лаборанта продолжится седьмого мая.

В частности, седьмого мая состоится второй тур конкурса (тестовый экзамен) по приему на должность библиотекаря, восьмого мая - руководителя организации детского объединения, 10 мая - замдиректора по учебно-воспитательной части, руководителя допризывной подготовки молодежи, 11 мая - замдиректора по воспитательным работам (организатор) и психолога.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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