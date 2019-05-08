В Баку изменена схема движения на одном из автобусных маршрутов

БАКУ /Trend/ - В Баку изменена схема движения на автобусном маршруте № 596, сказала пресс-секретарь Госагентства автотранспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Нурида Аллахъярова, сообщает в среду Trend.

По ее словам, изменение введено в связи с ремонтными работами на Ходжахасанской дороге.

«Автобусы этого маршрута курсируют через Локбатан-Ходжахасан в Гарадагском районе, мимо т/ц «Садарак» и рынка «Мейвели», продолжая движение по дороге Ени Ясамал к Баладжарскому кругу», - сказала она.

Аллахъярова добавила, что после ремонтных работ, которые продолжатся несколько дней, для движения автотранспортных средств будут созданы более благоприятные условия.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)

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