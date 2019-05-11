Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора в рамках проекта «Наш двор» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В субботу состоялась церемония открытия очередного двора в рамках реализуемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой проекта «Наш двор», направленного на благоустройство неремонтированных дворов.

В открытии двора, а также в массовой акции посадки деревьев, проведенной во время мероприятия, приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева.

Обновленный двор охватывает здания номер 37, 39, 41, 47, 49 по улице Бахруза Нуриева и 59 по проспекту Кара Караева в Низаминском районе, в которых проживают 2000 человек.

Основная цель проекта «Наш двор» заключается в содержании бакинских дворов в экологически чистом и благоустроенном состоянии, восстановлении озеленений, составляющих основу городской экологии, формировании здорового образа жизни, создании безопасных и комфортных условий для жизни жителей.

В очередном благоустроенном дворе предусмотрены возможности для удобного передвижения инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, в целях создания благоприятных условий для развития детей всех возрастных групп и эффективного досуга молодежи на территории построены площадка для мини-футбола, две шахматные площадки, детская игровая площадка, установлены спортивные сооружения, десять беседок и скамейки. Главная цель в создании таких площадок заключается в обеспечении здорового образа жизни молодежи, укреплении их здоровья, эффективной организации досуга, в том числе создании привычки регулярно заниматься спортом.

С учетом пожеланий жителей установлены новые фонарные столбы, полностью отремонтированы фасад и подъезды зданий. Наряду с восстановлением существующего озеленения, на территории дополнительно посажены 100 деревьев, создана зеленая полоса на участке площадью 2500 квадратных метров.

Это уже двадцать третий двор в Низаминском районе, благоустроенный в рамках проекта.

Реализация указанного проекта предусмотрена во всех районах Баку. В связи с этим просьба представить в Общественное объединение IDEA информацию и рекомендации о дворах, нуждающихся в благоустройстве.

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