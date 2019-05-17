В Азербайджане создается система по усилению контроля над учебными заведениями

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается внести новое требование по усилению контроля над учебными заведениями, сообщает в пятницу Trend.

Вопрос об этом отражен в поправках к закону «Об образовании», который обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).

В соответствии с этими поправками, государство создаст Образовательную централизованную информационную систему. Создание этой системы будет одной из задач государства в сфере образования. К ней должны быть подключены все учебные заведения Азербайджана.

Система будет служить усилению контроля над деятельностью учебных заведений, формированию более точной информационной базы об учащихся и учителях.

После голосования изменение к закону было принято

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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