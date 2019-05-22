В Баку во время финала Лиги Европы УЕФА банки будут работать в усиленном режиме

22 мая 2019 13:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с проведением в Баку финального матча по футболу Лиги Европы УЕФА банки перейдут на усиленный режим работы.

Как сообщает в среду Trend, об этом сообщили в Палате по надзору за финансовыми рынками Азербайджана.

В преддверии финального матча по футболу Лиги Европы УЕФА с целью облегчения для туристов и граждан страны доступа к банковским услугам Палатой в информационной карте i-map создан специальный раздел FinalBaku2019.

По инициативе Палаты по надзору за финансовыми рынками, 75 филиалов 22 банков будут работать с 27 мая по первое июня в усиленном режиме. 12 банковских филиалов будут открыты круглосуточно.

Со списком финансовых учреждений и режимом их работы можно ознакомиться, пройдя по ссылке: https://www.fimsa.az/az/map.

В канун финала будет действовать специальная группа мониторинга, сформированная из сотрудников Палаты с целью решения возможных проблем и ответа на вопросы жителей и гостей столицы.

(Текст: Ровшан Гусейнов)

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