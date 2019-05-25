Готова приезжать на соревнования в Баку каждый год – украинская гимнастка

25 мая 2019 19:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Участница Чемпионата Европы по аэробной гимнастике в Баку, украинская спортсменка Анастасия Исаенко осталась довольна своим выступлением в рамках второго дня соревнований. Об этом в субботу гимнастка сказала Trend.

"Я приезжаю в Баку в третий раз, выступала на I Европейских Играх, также в качестве тренера привозила своих воспитанников в пошлом году на Открытый чемпионат Азербайджана и Первенство Баку. Мне нравится, как в Баку организуют соревнования, готова приезжать сюда каждый год. Таких условий и такой организации, как в Баку нет нигде", - сказала Исаенко.

Чемпионат Европы по аэробной гимнастике впервые проходит в Баку 24-26 мая. В трехдневном Чемпионате взрослые гимнасты и юниоры выступят в индивидуальной программе среди женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программе аэро-данс и аэро-степ (только для взрослых). Согласно правилам, один участник сможет выступить максимум в трех из этих программ. А победители в командном зачете определятся по пяти лучшим выступлениям.

В Чемпионате Европы по аэробной гимнастике принимают участие спортсмены из 22 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют 17 гимнастов – Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Эмиль Гулиев, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов, Акиф Кяримли, Эльчин Мамедов, Медина Мустафаева, Айсель Асланзаде, Хадиджа Гулиева, Лала Гулиева, Фатима Гурбанова, Эмилия Махмудова, Элеонора Юсифова.

(Автор: Джани Бабаева )

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