В Баку определились победители Чемпионата Европы среди юниоров, выступающих в составах смешанных пар

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Национальной арене гимнастики в Баку определились победители 11-го Чемпионата Европы по аэробной гимнастике среди юниоров, выступающих в составах смешанных пар, сообщает Trend.

Первое место заняла смешанная пара из Италии (Андреа Кольнаго и Элиза Маррас, 20.050 балла), на втором месте представители России (Дамир Манафов и Ксения Стефу, 20.050 балла), на третьем месте пара из Румынии (Дариус Августин Бранда и Андреа-Селена Сотанга, 19.900 балла).

Сегодня в Национальной арене гимнастики проходят финалы среди юниоров и взрослых гимнастов в индивидуальной программе среди женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программе аэро-данс и аэро-степ (только для взрослых).

Азербайджан в финалах представляет юниорская команда в программе аэро-данс, а взрослые гимнасты выступят в программе аэро-данс и составе групп.

Чемпионат Европы по аэробной гимнастике впервые проходит в Баку 24-26 мая. В соревнованиях принимают участие спортсмены из 22 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют 17 гимнастов – Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Эмиль Гулиев, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов, Акиф Кяримли, Эльчин Мамедов, Медина Мустафаева, Айсель Асланзаде, Хадиджа Гулиева, Лала Гулиева, Фатима Гурбанова, Эмилия Махмудова, Элеонора Юсифова.

(Автор: Джани Бабаева)

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