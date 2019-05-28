Три моста Стамбула окрасились в цвета азербайджанского флага

28 мая 2019 00:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Мосты "Мучеников 15 Июля", "Султана Мехмеда Фатиха" и "Султана Селима Явуза" в связи с 101-летием создания Азербайджанской Демократической Республики были освещены цветами азербайджанского флага, сообщает Trend.

Впервые в истории Стамбула все три моста были освещены цветами азербайджанского флага.

Освещение мостов цветами азербайджанского флага состоялось по инициативе Генерального консульства Азербайджана в Стамбуле, при поддержке Государственного управления автомобильных дорог Турции и мерии Стамбула.

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