Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в Детской клинике Национального онкологического центра (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В понедельник вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и студенты Азербайджанской государственной академии художеств посетили Детскую клинику Национального онкологического центра.

Лейла Алиева и студенты академии встретились с детьми, проходящими лечение в клинике, и обучали их рисованию.

Эта инициатива Лейлы Алиевой и студентов Академии художеств, совместное рисование стали сюрпризом для детей, страдающих от тяжелых заболеваний, и улучшило им настроение.

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