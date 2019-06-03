В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло очередное слушание по делу Джахангира Гаджиева

БАКУ /Trend/ - В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло очередное заседание по уголовному делу экс-председателя правления Международного банка Джахангира Гаджиева, его родственника Исмаила Идаятзаде, экс-депутата Дуньямина Халилова, Джамала Гасанова, Сархана Расулова, Натига Иманова, Самира Гаджиева, Тебриза Абдулгамидова, Махира Гафарова, Садыха Муртузаева, Тарлана Магеррамова, Фахраддина Гейбатова, Рамина Ахмедова, Фариза Мурадова, Салахаддина Гадирова, Эрхана Джавада, Арифа Рамазанова, Наваи Ширинова, Светланы Асадуллаевой, Арифа Мадатова, Адиля Микаилова, Рамиса Керимова, обвиняемых в присвоении денежных средств, сообщает в понедельник Trend.

На процессе, проведенном под председательством судьи Фаига Ганиева, был продолжено рассмотрение документов.

Было объявлено, что Исмаил Идаятзаде приобрел у "Aygün İnşaat", руководителем которого являлся Салахаддин Гадиров, 95 тонн табака на 82 тысячи манатов.

Обвиняемый Гадиров опроверг это, сказав, что никогда не занимался табачным бизнесом, и подписал на следствии документы, не ознакомившись с ними.

Судебный процесс продолжится 10 июня.

Отметим, что согласно официальной информации, в ходе следствия возникли обоснованные подозрения в том, что в 2001-2015 годах по указанию Джахангира Гаджиева, являвшегося председателем правления Международного банка, с отдельными юридическими лицами в различных странах были заключены договоры о купле-продаже простых векселей на сумму 3,4 миллиарда долларов и 987 миллионов евро (по тогдашнему курсу 3,8 миллиарда манатов), и проводились незаконные вексельные операции.

Также в ходе следствия возникли обоснованные подозрения в том, что знакомый Гаджиева Дуньямин Халилов, еще 20 человек, а также другие лица нанесли ущерб Межбанку, присвоив 4,7 миллиарда манатов, и в том, что в 2011-2014 годах Гаджиев уклонился от выплаты налогов в бюджет в размере 1 752 тысячи манатов по ООО «Азторг», которым фактически руководил совместно с Халиловым.

Напомним, что решением Бакинского суда по тяжким преступлениям Гаджиев ранее был приговорен к 15 годам, Дуньямин Халилов - к 13 годам, а Исмаил Идаятзаде - к семи годам лишения свободы.

Решением Бакинского апелляционного суда срок отбывания наказания Халилова был снижен с 13 до 12 лет девяти месяцев. Верховный суд снизил срок наказания Идаятзаде до пяти лет.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )

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