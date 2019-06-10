Билеты на Европейский юношеский олимпийский фестиваль "Баку-2019" уже в продаже

10 июня 2019 16:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В продажу поступили билеты на летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль "Баку-2019", сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство молодежи и спорта.

Продажа билетов осуществляется в рамках соглашения, подписанного между операционным комитетом фестиваля и компаний по продаже билетов iTicket.

Выпущенные в продажу 146 тысяч билетов можно приобрести на сайте фестиваля https://www.eyofbaku2019.com и iTicket.az - https://www.iticket.az

Любители спорта смогут также купить билеты в торговых центрах "Парк Бульвар", "Генджлик", "28 мая" и еще в 12 столичных пунктах продажи билетов.

Стоимость билета на церемонию в пределах 10-15 манатов, на церемонию закрытия – 5-10 манатов. Оба мероприятия пройдут в Baku Crystal Hall.

Также планируется реализация бесплатных билетов на некоторые соревнования.

Напомним, что XV летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль пройдет 21-27 июля в Баку.

Для участия в соревнованиях в Азербайджан приедут более 3600 спортсменов и технических делегаций.

Атлеты выступят в 10-ти видах спорта: гимнастике, атлетике, баскетболу, велосипедному спорту, гандболу, дзюдо, плаванию, теннису, волейболу и борьбе.

В ходе фестиваля на 12 спортивных объектах будут задействованы более 2500 волонтеров.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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