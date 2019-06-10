ГЭЦ: Обнаружено несколько ошибок в тестовых заданиях во время приема в магистратуру

10 июня 2019 19:53 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Обнародована информация апелляционной комиссии, созданной в связи с результатами вступительных экзаменов в магистратуру.

Апелляционная комиссия, созданная Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) для рассмотрения обращений абитуриентов в связи с результатами второго этапа вступительных экзаменов в магистратуру вузов и АН Азербайджана на 2019-2020 учебный год, работала с 27 по 31 мая 2019 года, передает Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр.

В указанный период в комиссию обратились 204 бакалавра. Их апелляции были рассмотрены членами Апелляционной комиссии и экспертами. Члены Комиссии внесли ясность в вопросы касательно отдельных тестовых заданий и разъяснили им ошибки, допущенные в письменных работах.

Отметим, что 31 бакалавр обратился в комиссию в связи с шестью тестовыми заданиями программы 42. Эти тестовые задания вновь были проанализированы экспертами, которые участвовали в добавлении их в банк тестов, также тремя дополнительными экспертами. По результатам экспертизы ошибка была найдена всего в одном тестовом задании. К сожалению, в результате технической ошибки ни в каком из вариантов не было правильного ответа. Поэтому было решено засчитать это задание для всех бакалавров как правильно отвеченное.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Ровшан Гусейнов)

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